ANGL TOKEN (ANGL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00332667 24H lav $ 0.00383102 24H høj Prisændring (1H) +0.12% Prisændring (1D) +0.48% Prisændring (7D) -1.58%

ANGL TOKEN (ANGL) realtidsprisen er $0.00339086. I løbet af de sidste 24 timer har ANGL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00332667 og et højdepunkt på $ 0.00383102, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ANGLs højeste pris nogensinde er $ 0.01037575, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ANGL har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, +0.48% i løbet af 24 timer og -1.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 729.00K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.39M Cirkulationsforsyning 215.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ANGL TOKEN er $ 729.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ANGL er 215.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.39M.