Den direkte ANGL TOKEN pris i dag er 0.00339086 USD. Følg med i realtid ANGL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ANGL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

ANGL TOKEN Logo

ANGL TOKEN Pris (ANGL)

Ikke noteret

1 ANGL til USD direkte pris:

$0.00339086
+0.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
ANGL TOKEN (ANGL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:30:34 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00332667
24H lav
$ 0.00383102
24H høj

$ 0.00332667
$ 0.00383102
$ 0.01037575
$ 0
+0.12%

+0.48%

-1.58%

-1.58%

ANGL TOKEN (ANGL) realtidsprisen er $0.00339086. I løbet af de sidste 24 timer har ANGL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00332667 og et højdepunkt på $ 0.00383102, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ANGLs højeste pris nogensinde er $ 0.01037575, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ANGL har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, +0.48% i løbet af 24 timer og -1.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Markedsinformation

$ 729.00K
--
$ 3.39M
215.00M
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på ANGL TOKEN er $ 729.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ANGL er 215.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.39M.

ANGL TOKEN (ANGL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ANGL TOKEN til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ANGL TOKEN til USD $ -0.0003009361.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ANGL TOKEN til USD $ -0.0007870850.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ANGL TOKEN til USD $ -0.003519690121799451.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.48%
30 dage$ -0.0003009361-8.87%
60 dage$ -0.0007870850-23.21%
90 dage$ -0.003519690121799451-50.93%

Hvad er ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ANGL TOKEN (ANGL) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

ANGL TOKEN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ANGL TOKEN (ANGL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ANGL TOKEN (ANGL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ANGL TOKEN.

Tjek ANGL TOKEN prisprediktion nu!

ANGL til lokale valutaer

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomics

At forstå tokenomics for ANGL TOKEN (ANGL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ANGL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ANGL TOKEN (ANGL)

Hvor meget er ANGL TOKEN (ANGL) værd i dag?
Den direkte ANGL pris i USD er 0.00339086 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ANGL til USD pris?
Den aktuelle pris på ANGLtil USD er $ 0.00339086. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ANGL TOKEN?
Markedsværdien for ANGL er $ 729.00K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ANGL?
Den cirkulerende forsyning af ANGL er 215.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ANGL?
ANGL opnåede en ATH-pris på 0.01037575 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ANGL?
ANGL så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for ANGL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ANGL er -- USD.
Bliver ANGL højere i år?
ANGL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ANGL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
ANGL TOKEN (ANGL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.