Ampleforth (AMPL) Information Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it's price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder's wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin. Officiel hjemmeside: https://www.ampleforth.org/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view

Ampleforth (AMPL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ampleforth (AMPL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.43M Samlet udbud $ 27.16M Cirkulerende forsyning $ 25.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.86M Alle tiders Høj: $ 4.07 Alle tiders Lav: $ 0.155869 Nuværende pris: $ 1.17

Ampleforth (AMPL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ampleforth (AMPL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMPL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMPL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

