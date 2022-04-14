IO (IO) Tokenomics Få vigtig indsigt i IO (IO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IO (IO) Information io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud. Officiel hjemmeside: https://io.net/ Hvidbog: https://docs.io.net Block Explorer: https://solscan.io/token/BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K Køb IO nu!

IO (IO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IO (IO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 116.08M $ 116.08M $ 116.08M Samlet udbud $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Cirkulerende forsyning $ 188.14M $ 188.14M $ 188.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 493.60M $ 493.60M $ 493.60M Alle tiders Høj: $ 6.501 $ 6.501 $ 6.501 Alle tiders Lav: $ 0.5135198911694648 $ 0.5135198911694648 $ 0.5135198911694648 Nuværende pris: $ 0.617 $ 0.617 $ 0.617 Få mere at vide om IO (IO) pris

IO (IO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IO (IO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IO's tokenomics, kan du udforske IO tokens live-pris!

IO (IO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IO prishistorikken nu!

IO Prisprediktion Vil du vide, hvor IO måske er på vej hen? Vores IO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IO Tokens prisprediktion nu!

