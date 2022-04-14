ailive (AILIVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i ailive (AILIVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ailive (AILIVE) Information AILIVE is a novel project designed to democratize machine learning (ML) and artificial intelligence (AI). By providing a robust, intuitive platform, we aim to make AI accessible to everyone—so they can understand the basic principles of machine learning and experiment with it. Our focus is to empower individuals to train, understand and deploy their own 3D AI agents with minimal barriers. Accessibility for machine learning lies at the heart of the AILIVE mission. Despite the explosion of interest in AI, most platforms remain excessively complex, requiring specialized knowledge and significant computational resources. AILIVE seeks to streamline and simplify this process. By offering an integrated framework that is intuitive, transparent, and well-documented, we remove many obstacles that often inhibit newcomers. Officiel hjemmeside: https://ailive.co Hvidbog: https://docs.ailive.co/ Køb AILIVE nu!

ailive (AILIVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ailive (AILIVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.54K $ 26.54K $ 26.54K Samlet udbud $ 999.21M $ 999.21M $ 999.21M Cirkulerende forsyning $ 961.84M $ 961.84M $ 961.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.58K $ 27.58K $ 27.58K Alle tiders Høj: $ 0.01293036 $ 0.01293036 $ 0.01293036 Alle tiders Lav: $ 0.00002092 $ 0.00002092 $ 0.00002092 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ailive (AILIVE) pris

ailive (AILIVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ailive (AILIVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AILIVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AILIVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AILIVE's tokenomics, kan du udforske AILIVE tokens live-pris!

