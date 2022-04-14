AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomics Få vigtig indsigt i AI Crystal Node (AICRYNODE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AI Crystal Node (AICRYNODE) Information The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable. Officiel hjemmeside: https://crynode.com/ Køb AICRYNODE nu!

AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AI Crystal Node (AICRYNODE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Samlet udbud $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Cirkulerende forsyning $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Alle tiders Høj: $ 0.00482648 $ 0.00482648 $ 0.00482648 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AI Crystal Node (AICRYNODE) pris

AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AI Crystal Node (AICRYNODE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AICRYNODE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AICRYNODE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AICRYNODE's tokenomics, kan du udforske AICRYNODE tokens live-pris!

