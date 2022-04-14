AgentXBT (AGXBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i AgentXBT (AGXBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AgentXBT (AGXBT) Information AgentXBT is an advanced AI assistant designed to empower traders with in-depth technical and fundamental analysis. Users can request detailed market insights, portfolio breakdowns, whale activity reports, and sentiment analysis directly through the terminal. Accessible via the website and X (formerly Twitter), AgentXBT combines real-time data with AI-driven recommendations to enhance daily trading decisions. Officiel hjemmeside: https://agentxbt.io Køb AGXBT nu!

AgentXBT (AGXBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AgentXBT (AGXBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.88K $ 11.88K $ 11.88K Samlet udbud $ 989.87M $ 989.87M $ 989.87M Cirkulerende forsyning $ 989.87M $ 989.87M $ 989.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.88K $ 11.88K $ 11.88K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AgentXBT (AGXBT) pris

AgentXBT (AGXBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AgentXBT (AGXBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGXBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGXBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGXBT's tokenomics, kan du udforske AGXBT tokens live-pris!

AGXBT Prisprediktion Vil du vide, hvor AGXBT måske er på vej hen? Vores AGXBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGXBT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!