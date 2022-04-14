Banana (BANANAS31) Tokenomics Få vigtig indsigt i Banana (BANANAS31), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Banana (BANANAS31) Information Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Officiel hjemmeside: http://bananaforscale.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Køb BANANAS31 nu!

Banana (BANANAS31) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Banana (BANANAS31), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.71M $ 67.71M $ 67.71M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.71M $ 67.71M $ 67.71M Alle tiders Høj: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 Alle tiders Lav: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 Nuværende pris: $ 0.006771 $ 0.006771 $ 0.006771 Få mere at vide om Banana (BANANAS31) pris

Banana (BANANAS31) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Banana (BANANAS31) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BANANAS31 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BANANAS31 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BANANAS31's tokenomics, kan du udforske BANANAS31 tokens live-pris!

Sådan køber du BANANAS31 Er du interesseret i at tilføje Banana (BANANAS31) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BANANAS31, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BANANAS31 på MEXC nu!

Banana (BANANAS31) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BANANAS31 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BANANAS31 prishistorikken nu!

BANANAS31 Prisprediktion Vil du vide, hvor BANANAS31 måske er på vej hen? Vores BANANAS31 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BANANAS31 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!