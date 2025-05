ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

NavnZRO

RangNo.170

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)27.66%

Cirkulationsforsyning110,000,000

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.11%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj7.531013071068836,2024-12-06

Laveste pris1.502846156115591,2025-03-11

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

