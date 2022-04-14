ZND Token (ZND) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZND Token (ZND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZND Token (ZND) Information ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels. Officiel hjemmeside: zndtoken.com Hvidbog: https://assets.znd.co/token/en/whitepaper Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d Køb ZND nu!

ZND Token (ZND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZND Token (ZND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 294.77M $ 294.77M $ 294.77M Alle tiders Høj: $ 1.2096 $ 1.2096 $ 1.2096 Alle tiders Lav: $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 Nuværende pris: $ 0.4211 $ 0.4211 $ 0.4211 Få mere at vide om ZND Token (ZND) pris

ZND Token (ZND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZND Token (ZND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZND's tokenomics, kan du udforske ZND tokens live-pris!

Sådan køber du ZND Er du interesseret i at tilføje ZND Token (ZND) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZND, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZND på MEXC nu!

ZND Token (ZND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZND prishistorikken nu!

ZND Prisprediktion Vil du vide, hvor ZND måske er på vej hen? Vores ZND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZND Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!