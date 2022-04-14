Panther Protocol (ZKP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Panther Protocol (ZKP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Panther Protocol (ZKP) Information Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Officiel hjemmeside: https://www.pantherprotocol.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 Køb ZKP nu!

Panther Protocol (ZKP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Panther Protocol (ZKP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M Alle tiders Høj: $ 0.04868 $ 0.04868 $ 0.04868 Alle tiders Lav: $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 Nuværende pris: $ 0.00756 $ 0.00756 $ 0.00756 Få mere at vide om Panther Protocol (ZKP) pris

Panther Protocol (ZKP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Panther Protocol (ZKP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZKP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZKP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZKP's tokenomics, kan du udforske ZKP tokens live-pris!

Panther Protocol (ZKP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZKP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZKP prishistorikken nu!

