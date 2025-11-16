Boundless (ZKC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Boundless (ZKC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:44:05 (UTC+8)
USD

Boundless (ZKC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boundless (ZKC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 32.53M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 200.94M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 161.90M
Alle tiders Høj:
$ 1.8
Alle tiders Lav:
$ 0.10926744882772854
Nuværende pris:
$ 0.1619
Boundless (ZKC) Information

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Officiel hjemmeside:
https://boundless.network/
Hvidbog:
https://read.boundless.network/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x15247e6E23D3923a853cCf15940A20CCdf16e94a

Boundless (ZKC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Boundless (ZKC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ZKC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ZKC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ZKC's tokenomics, kan du udforske ZKC tokens live-pris!

Sådan køber du ZKC

Er du interesseret i at tilføje Boundless (ZKC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZKC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Boundless (ZKC) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ZKC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ZKC Prisprediktion

Vil du vide, hvor ZKC måske er på vej hen? Vores ZKC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken