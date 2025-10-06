Hvad er Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol's native token. Boundless' tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3's growing demand for ZK proofs from L1's, L2's, bridges, defi applications and more.

Boundless er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBoundlessinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekZKCtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Boundless på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Boundless købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Boundless Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Boundless (ZKC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Boundless (ZKC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Boundless.

Tjek Boundless prisprediktion nu!

Boundless (ZKC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Boundless (ZKC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZKC Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Boundless (ZKC)

Leder du efter, hvordan du køber Boundless? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Boundless på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ZKC til lokale valutaer

Prøv konverter

Boundless Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Boundless, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Boundless Hvor meget er Boundless (ZKC) værd i dag? Den direkte ZKC pris i USD er 0.2273 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle ZKC til USD pris? $ 0.2273 . Tjek Den aktuelle pris på ZKCtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Boundless? Markedsværdien for ZKC er $ 45.67M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af ZKC? Den cirkulerende forsyning af ZKC er 200.94M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZKC? ZKC opnåede en ATH-pris på 2.1342961487062966 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZKC? ZKC så en ATL-pris på 0.10926744882772854 USD . Hvad er handelsvolumen for ZKC? Direkte 24-timers handelsvolumen for ZKC er $ 588.21K USD . Bliver ZKC højere i år? ZKC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZKC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Boundless (ZKC) Vigtige brancheopdateringer

