Blue Chip Blitz
Den direkte Boundless pris i dag er 0.2273 USD. Følg med i realtid ZKC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZKC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ZKC

ZKC Prisinfo

Hvad er ZKC

ZKC Whitepaper

ZKC Officiel hjemmeside

ZKC Tokenomics

ZKC Prisprognose

ZKC Historik

ZKC Købsguide

ZKC-til-fiat-valutaomregner

ZKC Spot

ZKC USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Boundless Logo

Boundless-kurs(ZKC)

1 ZKC til USD direkte pris:

$0.2273
$0.2273$0.2273
+2.24%1D
USD
Boundless (ZKC) Live prisdiagram
Boundless (ZKC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.2136
$ 0.2136$ 0.2136
24H lav
$ 0.229
$ 0.229$ 0.229
24H høj

$ 0.2136
$ 0.2136$ 0.2136

$ 0.229
$ 0.229$ 0.229

$ 2.1342961487062966
$ 2.1342961487062966$ 2.1342961487062966

$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854$ 0.10926744882772854

+0.08%

+2.24%

-21.95%

-21.95%

Boundless (ZKC) realtidsprisen er $ 0.2273. I løbet af de sidste 24 timer har ZKC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.2136 og et højdepunkt på $ 0.229, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZKCs højeste pris nogensinde er $ 2.1342961487062966, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.10926744882772854.

Når det gælder kortsigtet performance, ZKC har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, +2.24% i løbet af 24 timer og -21.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Boundless (ZKC) Markedsinformation

No.540

$ 45.67M
$ 45.67M$ 45.67M

$ 588.21K
$ 588.21K$ 588.21K

$ 227.30M
$ 227.30M$ 227.30M

200.94M
200.94M 200.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Den nuværende markedsværdi på Boundless er $ 45.67M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 588.21K. Det cirkulerende forsyning af ZKC er 200.94M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 227.30M.

Boundless (ZKC) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Boundless i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00498+2.24%
30 dage$ -0.1128-33.17%
60 dage$ -0.0727-24.24%
90 dage$ -0.0727-24.24%
Boundless Prisændring i dag

I dag ZKC blev der registreret en ændring på $ +0.00498 (+2.24%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Boundless 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.1128 (-33.17%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Boundless 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ZKC sås en ændring af $ -0.0727 (-24.24%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Boundless 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0727 (-24.24%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Boundless (ZKC)?

Tjek BoundlessPrishistorik-siden nu.

Hvad er Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBoundlessinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekZKCtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Boundless på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Boundless købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Boundless Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Boundless (ZKC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Boundless (ZKC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Boundless.

Tjek Boundless prisprediktion nu!

Boundless (ZKC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Boundless (ZKC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZKC Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Boundless (ZKC)

Leder du efter, hvordan du køber Boundless? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Boundless på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ZKC til lokale valutaer

1 Boundless(ZKC) til VND
5,981.3995
1 Boundless(ZKC) til AUD
A$0.345496
1 Boundless(ZKC) til GBP
0.172748
1 Boundless(ZKC) til EUR
0.195478
1 Boundless(ZKC) til USD
$0.2273
1 Boundless(ZKC) til MYR
RM0.952387
1 Boundless(ZKC) til TRY
9.553419
1 Boundless(ZKC) til JPY
¥34.7769
1 Boundless(ZKC) til ARS
ARS$326.111856
1 Boundless(ZKC) til RUB
18.272647
1 Boundless(ZKC) til INR
20.177421
1 Boundless(ZKC) til IDR
Rp3,788.331818
1 Boundless(ZKC) til PHP
13.340237
1 Boundless(ZKC) til EGP
￡E.10.735379
1 Boundless(ZKC) til BRL
R$1.220601
1 Boundless(ZKC) til CAD
C$0.31822
1 Boundless(ZKC) til BDT
27.803336
1 Boundless(ZKC) til NGN
328.466684
1 Boundless(ZKC) til COP
$874.229895
1 Boundless(ZKC) til ZAR
R.3.948201
1 Boundless(ZKC) til UAH
9.535235
1 Boundless(ZKC) til TZS
T.Sh.557.107754
1 Boundless(ZKC) til VES
Bs50.2333
1 Boundless(ZKC) til CLP
$214.1166
1 Boundless(ZKC) til PKR
Rs64.18952
1 Boundless(ZKC) til KZT
120.009854
1 Boundless(ZKC) til THB
฿7.323606
1 Boundless(ZKC) til TWD
NT$6.998567
1 Boundless(ZKC) til AED
د.إ0.834191
1 Boundless(ZKC) til CHF
Fr0.18184
1 Boundless(ZKC) til HKD
HK$1.766121
1 Boundless(ZKC) til AMD
֏86.687674
1 Boundless(ZKC) til MAD
.د.م2.097979
1 Boundless(ZKC) til MXN
$4.218688
1 Boundless(ZKC) til SAR
ريال0.852375
1 Boundless(ZKC) til ETB
Br34.920099
1 Boundless(ZKC) til KES
KSh29.285332
1 Boundless(ZKC) til JOD
د.أ0.1611557
1 Boundless(ZKC) til PLN
0.836464
1 Boundless(ZKC) til RON
лв1.002393
1 Boundless(ZKC) til SEK
kr2.154804
1 Boundless(ZKC) til BGN
лв0.384137
1 Boundless(ZKC) til HUF
Ft76.479631
1 Boundless(ZKC) til CZK
4.793757
1 Boundless(ZKC) til KWD
د.ك0.0693265
1 Boundless(ZKC) til ILS
0.738725
1 Boundless(ZKC) til BOB
Bs1.570643
1 Boundless(ZKC) til AZN
0.38641
1 Boundless(ZKC) til TJS
SM2.086614
1 Boundless(ZKC) til GEL
0.615983
1 Boundless(ZKC) til AOA
Kz208.340907
1 Boundless(ZKC) til BHD
.د.ب0.0852375
1 Boundless(ZKC) til BMD
$0.2273
1 Boundless(ZKC) til DKK
kr1.470631
1 Boundless(ZKC) til HNL
L5.959806
1 Boundless(ZKC) til MUR
10.396702
1 Boundless(ZKC) til NAD
$3.930017
1 Boundless(ZKC) til NOK
kr2.300276
1 Boundless(ZKC) til NZD
$0.395502
1 Boundless(ZKC) til PAB
B/.0.2273
1 Boundless(ZKC) til PGK
K0.95466
1 Boundless(ZKC) til QAR
ر.ق0.825099
1 Boundless(ZKC) til RSD
дин.23.089134
1 Boundless(ZKC) til UZS
soʻm2,705.951948
1 Boundless(ZKC) til ALL
L18.977277
1 Boundless(ZKC) til ANG
ƒ0.406867
1 Boundless(ZKC) til AWG
ƒ0.406867
1 Boundless(ZKC) til BBD
$0.4546
1 Boundless(ZKC) til BAM
KM0.381864
1 Boundless(ZKC) til BIF
Fr664.3979
1 Boundless(ZKC) til BND
$0.293217
1 Boundless(ZKC) til BSD
$0.2273
1 Boundless(ZKC) til JMD
$36.379365
1 Boundless(ZKC) til KHR
909.2
1 Boundless(ZKC) til KMF
Fr96.8298
1 Boundless(ZKC) til LAK
4,941.304249
1 Boundless(ZKC) til LKR
රු69.003734
1 Boundless(ZKC) til MDL
L3.857281
1 Boundless(ZKC) til MGA
Ar1,019.28139
1 Boundless(ZKC) til MOP
P1.820673
1 Boundless(ZKC) til MVR
3.47769
1 Boundless(ZKC) til MWK
MK393.25173
1 Boundless(ZKC) til MZN
MT14.52447
1 Boundless(ZKC) til NPR
रु32.149312
1 Boundless(ZKC) til PYG
1,612.0116
1 Boundless(ZKC) til RWF
Fr330.2669
1 Boundless(ZKC) til SBD
$1.870679
1 Boundless(ZKC) til SCR
3.104918
1 Boundless(ZKC) til SRD
$8.75105
1 Boundless(ZKC) til SVC
$1.988875
1 Boundless(ZKC) til SZL
L3.930017
1 Boundless(ZKC) til TMT
m0.79555
1 Boundless(ZKC) til TND
د.ت0.6691712
1 Boundless(ZKC) til TTD
$1.538821
1 Boundless(ZKC) til UGX
Sh789.1856
1 Boundless(ZKC) til XAF
Fr128.4245
1 Boundless(ZKC) til XCD
$0.61371
1 Boundless(ZKC) til XOF
Fr128.4245
1 Boundless(ZKC) til XPF
Fr23.1846
1 Boundless(ZKC) til BWP
P3.043547
1 Boundless(ZKC) til BZD
$0.456873
1 Boundless(ZKC) til CVE
$21.604865
1 Boundless(ZKC) til DJF
Fr40.2321
1 Boundless(ZKC) til DOP
$14.560838
1 Boundless(ZKC) til DZD
د.ج29.542181
1 Boundless(ZKC) til FJD
$0.513698
1 Boundless(ZKC) til GNF
Fr1,959.326
1 Boundless(ZKC) til GTQ
Q1.736572
1 Boundless(ZKC) til GYD
$47.601166
1 Boundless(ZKC) til ISK
kr28.1852

Boundless Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Boundless, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Boundless hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Boundless

Hvor meget er Boundless (ZKC) værd i dag?
Den direkte ZKC pris i USD er 0.2273 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ZKC til USD pris?
Den aktuelle pris på ZKCtil USD er $ 0.2273. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Boundless?
Markedsværdien for ZKC er $ 45.67M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ZKC?
Den cirkulerende forsyning af ZKC er 200.94M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZKC?
ZKC opnåede en ATH-pris på 2.1342961487062966 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZKC?
ZKC så en ATL-pris på 0.10926744882772854 USD.
Hvad er handelsvolumen for ZKC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ZKC er $ 588.21K USD.
Bliver ZKC højere i år?
ZKC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZKC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
