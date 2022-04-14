ZetaChain (ZETA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZetaChain (ZETA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZetaChain (ZETA) Information ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin. Officiel hjemmeside: https://zetachain.com Hvidbog: https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.zetachain.com/ Køb ZETA nu!

ZetaChain (ZETA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZetaChain (ZETA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 186.58M $ 186.58M $ 186.58M Samlet udbud $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerende forsyning $ 974.82M $ 974.82M $ 974.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 401.94M $ 401.94M $ 401.94M Alle tiders Høj: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Alle tiders Lav: $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 Nuværende pris: $ 0.1914 $ 0.1914 $ 0.1914 Få mere at vide om ZetaChain (ZETA) pris

ZetaChain (ZETA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZetaChain (ZETA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZETA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZETA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZETA's tokenomics, kan du udforske ZETA tokens live-pris!

