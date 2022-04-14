Zentry (ZENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zentry (ZENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zentry (ZENT) Information Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy. Officiel hjemmeside: https://zentry.com/ Hvidbog: https://zentry.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa Køb ZENT nu!

Zentry (ZENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zentry (ZENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.56M $ 54.56M $ 54.56M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 6.95B $ 6.95B $ 6.95B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Alle tiders Lav: $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 Nuværende pris: $ 0.007852 $ 0.007852 $ 0.007852 Få mere at vide om Zentry (ZENT) pris

Zentry (ZENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zentry (ZENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZENT's tokenomics, kan du udforske ZENT tokens live-pris!

Sådan køber du ZENT Er du interesseret i at tilføje Zentry (ZENT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZENT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZENT på MEXC nu!

Zentry (ZENT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZENT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZENT prishistorikken nu!

ZENT Prisprediktion Vil du vide, hvor ZENT måske er på vej hen? Vores ZENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZENT Tokens prisprediktion nu!

