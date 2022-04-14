ZEEBU (ZBU) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZEEBU (ZBU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZEEBU (ZBU) Information Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.zeebu.com/ Hvidbog: https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4D3dc895a9EDb234DfA3e303A196c009dC918f84 Køb ZBU nu!

ZEEBU (ZBU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZEEBU (ZBU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 518.46M $ 518.46M $ 518.46M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 258.97M $ 258.97M $ 258.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 5.2177 $ 5.2177 $ 5.2177 Alle tiders Lav: $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 Nuværende pris: $ 2.002 $ 2.002 $ 2.002 Få mere at vide om ZEEBU (ZBU) pris

ZEEBU (ZBU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZEEBU (ZBU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZBU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZBU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZBU's tokenomics, kan du udforske ZBU tokens live-pris!

Sådan køber du ZBU Er du interesseret i at tilføje ZEEBU (ZBU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZBU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZBU på MEXC nu!

ZEEBU (ZBU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZBU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZBU prishistorikken nu!

ZBU Prisprediktion Vil du vide, hvor ZBU måske er på vej hen? Vores ZBU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZBU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!