Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

RangNo.203

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.20%

Cirkulationsforsyning258,970,840.12

Max Udbud0

Samlet Udbud2,957,341,370.680295

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj5.618769602419199,2024-05-22

Laveste pris0.8050120236177957,2023-09-21

Offentlig blockchainBSC

