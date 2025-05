ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

NavnZBCN

RangNo.142

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.16%

Cirkulationsforsyning79,233,047,376.97343

Max Udbud100,000,000,000

Samlet Udbud99,999,370,934.14014

Cirkulationshastighed0.7923%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.005345839804496625,2025-05-26

Laveste pris0.000692135609811539,2024-08-05

Offentlig blockchainSOL

