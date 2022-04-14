yfii finance (YFII) Tokenomics Få vigtig indsigt i yfii finance (YFII), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

yfii finance (YFII) Information Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Officiel hjemmeside: https://dfi.money/#/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83 Køb YFII nu!

yfii finance (YFII) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for yfii finance (YFII), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Samlet udbud $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K Cirkulerende forsyning $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Alle tiders Høj: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 Alle tiders Lav: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 Nuværende pris: $ 88.48 $ 88.48 $ 88.48 Få mere at vide om yfii finance (YFII) pris

yfii finance (YFII) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for yfii finance (YFII) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YFII tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YFII tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YFII's tokenomics, kan du udforske YFII tokens live-pris!

yfii finance (YFII) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for YFII hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk YFII prishistorikken nu!

YFII Prisprediktion Vil du vide, hvor YFII måske er på vej hen? Vores YFII prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YFII Tokens prisprediktion nu!

