YachtingVerse (YACHT) Tokenomics Få vigtig indsigt i YachtingVerse (YACHT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YachtingVerse (YACHT) Information Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual. Officiel hjemmeside: https://yachtingverse.io/ Hvidbog: https://whitepaper.yachtingverse.io/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xdE70AeD3d14d39b4955147EfcF272334bdB75AB5 Køb YACHT nu!

YachtingVerse (YACHT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YachtingVerse (YACHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 122.25K $ 122.25K $ 122.25K Alle tiders Høj: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Alle tiders Lav: $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 Nuværende pris: $ 0.0163 $ 0.0163 $ 0.0163 Få mere at vide om YachtingVerse (YACHT) pris

YachtingVerse (YACHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YachtingVerse (YACHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YACHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YACHT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YACHT's tokenomics, kan du udforske YACHT tokens live-pris!

Sådan køber du YACHT Er du interesseret i at tilføje YachtingVerse (YACHT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe YACHT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber YACHT på MEXC nu!

YachtingVerse (YACHT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for YACHT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk YACHT prishistorikken nu!

YACHT Prisprediktion Vil du vide, hvor YACHT måske er på vej hen? Vores YACHT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YACHT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!