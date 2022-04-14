XYO (XYO) Tokenomics Få vigtig indsigt i XYO (XYO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XYO (XYO) Information XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups. Officiel hjemmeside: https://xyo.network/ Hvidbog: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b Køb XYO nu!

XYO (XYO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XYO (XYO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 142.31M $ 142.31M $ 142.31M Samlet udbud $ 13.93B $ 13.93B $ 13.93B Cirkulerende forsyning $ 13.48B $ 13.48B $ 13.48B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 147.11M $ 147.11M $ 147.11M Alle tiders Høj: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Alle tiders Lav: $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 Nuværende pris: $ 0.01056 $ 0.01056 $ 0.01056 Få mere at vide om XYO (XYO) pris

XYO (XYO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XYO (XYO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XYO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XYO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XYO's tokenomics, kan du udforske XYO tokens live-pris!

XYO (XYO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XYO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XYO prishistorikken nu!

XYO Prisprediktion Vil du vide, hvor XYO måske er på vej hen? Vores XYO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XYO Tokens prisprediktion nu!

