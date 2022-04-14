Wodo Gaming (XWGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wodo Gaming (XWGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wodo Gaming (XWGT) Information Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same. Officiel hjemmeside: https://xwgt.io Hvidbog: https://docs.wodo.io/wodo-gaming/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x62D7C4E3566f7f4033fc8e01b4d8e9BBc01c0760 Køb XWGT nu!

Wodo Gaming (XWGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wodo Gaming (XWGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.10001 $ 0.10001 $ 0.10001 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.032843 $ 0.032843 $ 0.032843 Få mere at vide om Wodo Gaming (XWGT) pris

Wodo Gaming (XWGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wodo Gaming (XWGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XWGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XWGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XWGT's tokenomics, kan du udforske XWGT tokens live-pris!

Wodo Gaming (XWGT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XWGT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XWGT prishistorikken nu!

XWGT Prisprediktion Vil du vide, hvor XWGT måske er på vej hen? Vores XWGT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XWGT Tokens prisprediktion nu!

