XPR Network (XPR) Information XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. Officiel hjemmeside: https://xprnetwork.org/ Hvidbog: http://xprnetwork.org/whitepaper Block Explorer: https://explorer.xprnetwork.org/ Køb XPR nu!

XPR Network (XPR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XPR Network (XPR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 180.40M $ 180.40M $ 180.40M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 27.95B $ 27.95B $ 27.95B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0088 $ 0.0088 $ 0.0088 Alle tiders Lav: $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 Nuværende pris: $ 0.0064541 $ 0.0064541 $ 0.0064541 Få mere at vide om XPR Network (XPR) pris

XPR Network (XPR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XPR Network (XPR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XPR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XPR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XPR's tokenomics, kan du udforske XPR tokens live-pris!

Sådan køber du XPR Er du interesseret i at tilføje XPR Network (XPR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XPR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XPR på MEXC nu!

XPR Network (XPR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XPR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XPR prishistorikken nu!

XPR Prisprediktion Vil du vide, hvor XPR måske er på vej hen? Vores XPR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XPR Tokens prisprediktion nu!

