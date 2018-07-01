Mixin (XIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mixin (XIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mixin (XIN) Information Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized Officiel hjemmeside: https://mixin.one/ Hvidbog: https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2018-07-01.pdf Block Explorer: https://mixin.one/snapshots Køb XIN nu!

Mixin (XIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mixin (XIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 107.00M $ 107.00M $ 107.00M Alle tiders Høj: $ 399 $ 399 $ 399 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 107 $ 107 $ 107 Få mere at vide om Mixin (XIN) pris

Mixin (XIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mixin (XIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XIN's tokenomics, kan du udforske XIN tokens live-pris!

