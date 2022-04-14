XFI (XFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i XFI (XFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XFI (XFI) Information CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine. Officiel hjemmeside: https://crossfi.org/ Hvidbog: https://docs.crossfi.org Block Explorer: https://xfiscan.com/ Køb XFI nu!

XFI (XFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XFI (XFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Samlet udbud $ 378.43M $ 378.43M $ 378.43M Cirkulerende forsyning $ 61.13M $ 61.13M $ 61.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.64M $ 26.64M $ 26.64M Alle tiders Høj: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Alle tiders Lav: $ 0.06925209035532605 $ 0.06925209035532605 $ 0.06925209035532605 Nuværende pris: $ 0.0704 $ 0.0704 $ 0.0704 Få mere at vide om XFI (XFI) pris

XFI (XFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XFI (XFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XFI's tokenomics, kan du udforske XFI tokens live-pris!

Sådan køber du XFI Er du interesseret i at tilføje XFI (XFI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XFI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XFI på MEXC nu!

XFI (XFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XFI prishistorikken nu!

XFI Prisprediktion Vil du vide, hvor XFI måske er på vej hen? Vores XFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XFI Tokens prisprediktion nu!

