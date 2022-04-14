Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polyhedra Network (ZKJ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polyhedra Network (ZKJ) Information Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. Officiel hjemmeside: https://polyhedra.network/ Hvidbog: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 Køb ZKJ nu!

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polyhedra Network (ZKJ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.94M $ 70.94M $ 70.94M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 336.69M $ 336.69M $ 336.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 210.70M $ 210.70M $ 210.70M Alle tiders Høj: $ 4 $ 4 $ 4 Alle tiders Lav: $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 Nuværende pris: $ 0.2107 $ 0.2107 $ 0.2107 Få mere at vide om Polyhedra Network (ZKJ) pris

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polyhedra Network (ZKJ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZKJ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZKJ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZKJ's tokenomics, kan du udforske ZKJ tokens live-pris!

Polyhedra Network (ZKJ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZKJ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZKJ prishistorikken nu!

ZKJ Prisprediktion Vil du vide, hvor ZKJ måske er på vej hen? Vores ZKJ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZKJ Tokens prisprediktion nu!

