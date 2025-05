XFI

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

NavnXFI

RangNo.1245

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.59%

Cirkulationsforsyning57,795,326.29360785

Max Udbud378,432,000

Samlet Udbud60,652,713.96409485

Cirkulationshastighed0.1527%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.989041429955563,2023-06-16

Laveste pris0.08198113305964419,2025-04-08

Offentlig blockchainXFI

