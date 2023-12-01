XDB CHAIN (XDB) Tokenomics Få vigtig indsigt i XDB CHAIN (XDB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XDB CHAIN (XDB) Information XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands Officiel hjemmeside: http://www.xdbchain.com Hvidbog: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.xdbchain.com Køb XDB nu!

XDB CHAIN (XDB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XDB CHAIN (XDB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.35M $ 13.35M $ 13.35M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 Alle tiders Lav: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 Nuværende pris: $ 0.0007761 $ 0.0007761 $ 0.0007761 Få mere at vide om XDB CHAIN (XDB) pris

XDB CHAIN (XDB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XDB CHAIN (XDB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XDB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XDB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XDB's tokenomics, kan du udforske XDB tokens live-pris!

XDB CHAIN (XDB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XDB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XDB prishistorikken nu!

