XDAG (XDAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i XDAG (XDAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XDAG (XDAG) Information XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project. Officiel hjemmeside: https://xdag.io Hvidbog: https://github.com/XDagger/xdag/blob/master/WhitePaper.md Block Explorer: https://explorer.xdag.io Køb XDAG nu!

XDAG (XDAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XDAG (XDAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M Samlet udbud $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Cirkulerende forsyning $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M Alle tiders Høj: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Alle tiders Lav: $ 0.000497821519952 $ 0.000497821519952 $ 0.000497821519952 Nuværende pris: $ 0.00424 $ 0.00424 $ 0.00424 Få mere at vide om XDAG (XDAG) pris

XDAG (XDAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XDAG (XDAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XDAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XDAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XDAG's tokenomics, kan du udforske XDAG tokens live-pris!

Sådan køber du XDAG Er du interesseret i at tilføje XDAG (XDAG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XDAG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XDAG på MEXC nu!

XDAG (XDAG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XDAG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XDAG prishistorikken nu!

XDAG Prisprediktion Vil du vide, hvor XDAG måske er på vej hen? Vores XDAG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XDAG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!