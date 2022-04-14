ONYXCOIN (XCN) Tokenomics Få vigtig indsigt i ONYXCOIN (XCN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ONYXCOIN (XCN) Information Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN. Officiel hjemmeside: https://onyx.org Hvidbog: https://onyx.org/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xA2cd3D43c775978A96BdBf12d733D5A1ED94fb18 Køb XCN nu!

ONYXCOIN (XCN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ONYXCOIN (XCN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 442.70M $ 442.70M $ 442.70M Samlet udbud $ 48.40B $ 48.40B $ 48.40B Cirkulerende forsyning $ 34.26B $ 34.26B $ 34.26B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 625.45M $ 625.45M $ 625.45M Alle tiders Høj: $ 0.79999 $ 0.79999 $ 0.79999 Alle tiders Lav: $ 0.000703834566724479 $ 0.000703834566724479 $ 0.000703834566724479 Nuværende pris: $ 0.0129218 $ 0.0129218 $ 0.0129218 Få mere at vide om ONYXCOIN (XCN) pris

Dybdegående Token-struktur af ONYXCOIN (XCN) Dyk dybere ned i, hvordan XCN tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. After a comprehensive search across available datasets and sources, there is currently no detailed, source-verified information available regarding the token economics of Onyxcoin (NYXCOIN). Specifically, the following aspects could not be found: Issuance Mechanism: No data on how Onyxcoin is minted or distributed at genesis or over time.

No information on whether tokens are subject to vesting, lockups, or other restrictions. Unlocking Time: No unlock schedule or vesting timeline is available. Table: Onyxcoin Token Economics Overview Aspect Information Available? Details/Notes Issuance Mechanism ❌ No data found Allocation Mechanism ❌ No data found Usage/Incentive ❌ No data found Locking Mechanism ❌ No data found Unlocking Time ❌ No data found Analysis & Implications Transparency: The absence of public, verifiable information on Onyxcoin’s token economics is a significant gap. For investors, users, and ecosystem participants, understanding these mechanisms is critical for assessing the project’s sustainability, fairness, and long-term value proposition.

The absence of public, verifiable information on Onyxcoin’s token economics is a significant gap. For investors, users, and ecosystem participants, understanding these mechanisms is critical for assessing the project’s sustainability, fairness, and long-term value proposition. Risks: Lack of clarity on token supply, allocation, and unlock schedules can increase risks of unexpected dilution, centralization, or market volatility.

Lack of clarity on token supply, allocation, and unlock schedules can increase risks of unexpected dilution, centralization, or market volatility. Best Practices: Leading projects typically publish detailed tokenomics, including issuance, allocation, vesting, and usage, to foster trust and informed participation. Recommendations For Project Teams: It is highly recommended to publish a comprehensive tokenomics document, including all the mechanisms outlined above, to enhance transparency and community trust.

It is highly recommended to publish a comprehensive tokenomics document, including all the mechanisms outlined above, to enhance transparency and community trust. For Users/Investors: Exercise caution and seek direct clarification from official Onyxcoin channels or documentation before making any investment or participation decisions. If new or official information becomes available, a detailed breakdown can be provided. For now, the lack of data precludes a more in-depth or nuanced analysis.

ONYXCOIN (XCN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ONYXCOIN (XCN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XCN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XCN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XCN's tokenomics, kan du udforske XCN tokens live-pris!

ONYXCOIN (XCN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XCN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XCN prishistorikken nu!

XCN Prisprediktion Vil du vide, hvor XCN måske er på vej hen? Vores XCN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XCN Tokens prisprediktion nu!

