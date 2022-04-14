Quilibrium (WQUIL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quilibrium (WQUIL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quilibrium (WQUIL) Information Decentralized MPC Platform as a Service. Officiel hjemmeside: https://quilibrium.com/ Hvidbog: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8143182a775c54578c8b7b3ef77982498866945d Køb WQUIL nu!

Quilibrium (WQUIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quilibrium (WQUIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.11M $ 34.11M $ 34.11M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.1496 $ 0.1496 $ 0.1496 Alle tiders Lav: $ 0.003548831856989878 $ 0.003548831856989878 $ 0.003548831856989878 Nuværende pris: $ 0.0378 $ 0.0378 $ 0.0378 Få mere at vide om Quilibrium (WQUIL) pris

Quilibrium (WQUIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quilibrium (WQUIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WQUIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WQUIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WQUIL's tokenomics, kan du udforske WQUIL tokens live-pris!

Quilibrium (WQUIL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WQUIL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WQUIL prishistorikken nu!

WQUIL Prisprediktion Vil du vide, hvor WQUIL måske er på vej hen? Vores WQUIL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WQUIL Tokens prisprediktion nu!

