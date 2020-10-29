Wootrade Network (WOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wootrade Network (WOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wootrade Network (WOO) Information Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Officiel hjemmeside: https://woo.org Hvidbog: https://learn.woo.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Køb WOO nu!

Wootrade Network (WOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wootrade Network (WOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 144.44M $ 144.44M $ 144.44M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.79349 $ 1.79349 $ 1.79349 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.07573 $ 0.07573 $ 0.07573 Få mere at vide om Wootrade Network (WOO) pris

Wootrade Network (WOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wootrade Network (WOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOO's tokenomics, kan du udforske WOO tokens live-pris!

