Landwolf (WOLF) Information Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. Officiel hjemmeside: https://www.landwolfavax.com/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec Køb WOLF nu!

Landwolf (WOLF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Landwolf (WOLF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Alle tiders Høj: $ 0.000085499 $ 0.000085499 $ 0.000085499 Alle tiders Lav: $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 Nuværende pris: $ 0.000002202 $ 0.000002202 $ 0.000002202 Få mere at vide om Landwolf (WOLF) pris

Landwolf (WOLF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Landwolf (WOLF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOLF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOLF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOLF's tokenomics, kan du udforske WOLF tokens live-pris!

Landwolf (WOLF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WOLF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WOLF prishistorikken nu!

WOLF Prisprediktion Vil du vide, hvor WOLF måske er på vej hen? Vores WOLF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WOLF Tokens prisprediktion nu!

