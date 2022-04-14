Wicrypt (WNT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wicrypt (WNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wicrypt (WNT) Information The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! Officiel hjemmeside: https://wicrypt.com/ Hvidbog: https://whitepaper.wicrypt.com/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xAD4b9c1FbF4923061814dD9d5732EB703FaA53D4 Køb WNT nu!

Wicrypt (WNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wicrypt (WNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 607.40K $ 607.40K $ 607.40K Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Alle tiders Høj: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Alle tiders Lav: $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 Nuværende pris: $ 0.02325 $ 0.02325 $ 0.02325 Få mere at vide om Wicrypt (WNT) pris

Wicrypt (WNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wicrypt (WNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WNT's tokenomics, kan du udforske WNT tokens live-pris!

Sådan køber du WNT Er du interesseret i at tilføje Wicrypt (WNT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WNT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WNT på MEXC nu!

Wicrypt (WNT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WNT prishistorikken nu!

WNT Prisprediktion Vil du vide, hvor WNT måske er på vej hen? Vores WNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WNT Tokens prisprediktion nu!

