WING (WING) Tokenomics Få vigtig indsigt i WING (WING), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WING (WING) Information Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts. Officiel hjemmeside: https://wing.finance/ Hvidbog: https://docs.wing.finance/ Block Explorer: https://explorer.ont.io/ Køb WING nu!

WING (WING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WING (WING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 837.09K $ 837.09K $ 837.09K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Alle tiders Høj: $ 172.2715 $ 172.2715 $ 172.2715 Alle tiders Lav: $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 Nuværende pris: $ 0.1622 $ 0.1622 $ 0.1622 Få mere at vide om WING (WING) pris

WING (WING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WING (WING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WING's tokenomics, kan du udforske WING tokens live-pris!

Sådan køber du WING Er du interesseret i at tilføje WING (WING) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WING, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WING på MEXC nu!

WING (WING) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WING hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WING prishistorikken nu!

WING Prisprediktion Vil du vide, hvor WING måske er på vej hen? Vores WING prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WING Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!