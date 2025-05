WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NavnWING

RangNo.1838

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)7.74%

Cirkulationsforsyning5,027,798.86998927

Max Udbud10,000,000

Samlet Udbud7,638,124.86998927

Cirkulationshastighed0.5027%

Udstedelsesdato2020-09-15 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj140.806207937,2020-09-16

Laveste pris0.20184338164159354,2025-05-25

Offentlig blockchainONT

IndledningWing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.