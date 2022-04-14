Whiterock (WHITE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Whiterock (WHITE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Whiterock (WHITE) Information WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance. Officiel hjemmeside: https://WhiteRock.fi Block Explorer: https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo Køb WHITE nu!

Whiterock (WHITE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Whiterock (WHITE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 393.32M $ 393.32M $ 393.32M Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 605.10M $ 605.10M $ 605.10M Alle tiders Høj: $ 0.0030843 $ 0.0030843 $ 0.0030843 Alle tiders Lav: $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 Nuværende pris: $ 0.0006051 $ 0.0006051 $ 0.0006051 Få mere at vide om Whiterock (WHITE) pris

Whiterock (WHITE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Whiterock (WHITE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHITE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHITE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHITE's tokenomics, kan du udforske WHITE tokens live-pris!

Whiterock (WHITE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WHITE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WHITE prishistorikken nu!

WHITE Prisprediktion Vil du vide, hvor WHITE måske er på vej hen? Vores WHITE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WHITE Tokens prisprediktion nu!

