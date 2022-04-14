Whiterock (WHITE) Tokenomics

Whiterock (WHITE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Whiterock (WHITE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Whiterock (WHITE) Information

WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.

Officiel hjemmeside:
https://WhiteRock.fi
Block Explorer:
https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo

Whiterock (WHITE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Whiterock (WHITE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 393.32M
$ 393.32M$ 393.32M
Samlet udbud
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Cirkulerende forsyning
$ 650.00B
$ 650.00B$ 650.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 605.10M
$ 605.10M$ 605.10M
Alle tiders Høj:
$ 0.0030843
$ 0.0030843$ 0.0030843
Alle tiders Lav:
$ 0.000000247894022727
$ 0.000000247894022727$ 0.000000247894022727
Nuværende pris:
$ 0.0006051
$ 0.0006051$ 0.0006051

Whiterock (WHITE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Whiterock (WHITE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WHITE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WHITE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WHITE's tokenomics, kan du udforske WHITE tokens live-pris!

Sådan køber du WHITE

Er du interesseret i at tilføje Whiterock (WHITE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WHITE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Whiterock (WHITE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for WHITE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

WHITE Prisprediktion

Vil du vide, hvor WHITE måske er på vej hen? Vores WHITE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.