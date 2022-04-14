Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped BTC (WBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped BTC (WBTC) Information Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Officiel hjemmeside: https://wbtc.network Hvidbog: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh Køb WBTC nu!

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped BTC (WBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.96B $ 14.96B $ 14.96B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 124,176.19 $ 124,176.19 $ 124,176.19 Alle tiders Lav: $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 Nuværende pris: $ 117,632.43 $ 117,632.43 $ 117,632.43 Få mere at vide om Wrapped BTC (WBTC) pris

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped BTC (WBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WBTC's tokenomics, kan du udforske WBTC tokens live-pris!

Sådan køber du WBTC Er du interesseret i at tilføje Wrapped BTC (WBTC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WBTC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WBTC på MEXC nu!

Wrapped BTC (WBTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WBTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WBTC prishistorikken nu!

WBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor WBTC måske er på vej hen? Vores WBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WBTC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!