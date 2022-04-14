Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Wrapped BTC (WBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Wrapped BTC (WBTC) Information

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://wbtc.network
Hvidbog:
https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped BTC (WBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 14.96B
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 127.20K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 124,176.19
Alle tiders Lav:
$ 3,330.11634888
Nuværende pris:
$ 117,632.43
Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Wrapped BTC (WBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WBTC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WBTC's tokenomics, kan du udforske WBTC tokens live-pris!

Sådan køber du WBTC

Er du interesseret i at tilføje Wrapped BTC (WBTC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WBTC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Wrapped BTC (WBTC) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for WBTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

WBTC Prisprediktion

Vil du vide, hvor WBTC måske er på vej hen? Vores WBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.