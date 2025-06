WBTC

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

NavnWBTC

RangNo.9404

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)97,295.96%

Cirkulationsforsyning129,018.23968189

Max Udbud0

Samlet Udbud129,018.23968189

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj111556.69168366172,2025-05-22

Laveste pris3330.11634888,2019-02-06

Offentlig blockchainETH

