WhiteBIT Token (WBT) Information WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT. Officiel hjemmeside: https://whitebit.com/ Hvidbog: https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59 Køb WBT nu!

WhiteBIT Token (WBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WhiteBIT Token (WBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.17B $ 18.17B $ 18.17B Alle tiders Høj: $ 56.494 $ 56.494 $ 56.494 Alle tiders Lav: $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 Nuværende pris: $ 45.419 $ 45.419 $ 45.419 Få mere at vide om WhiteBIT Token (WBT) pris

WhiteBIT Token (WBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WhiteBIT Token (WBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WBT's tokenomics, kan du udforske WBT tokens live-pris!

WhiteBIT Token (WBT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WBT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WBT prishistorikken nu!

WBT Prisprediktion Vil du vide, hvor WBT måske er på vej hen? Vores WBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WBT Tokens prisprediktion nu!

