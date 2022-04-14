Walrus (WAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Walrus (WAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Walrus (WAL) Information Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data. Officiel hjemmeside: https://www.walrus.xyz Hvidbog: https://docs.wal.app/walrus.pdf Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL Køb WAL nu!

Walrus (WAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Walrus (WAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 617.86M $ 617.86M $ 617.86M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Alle tiders Høj: $ 1.903 $ 1.903 $ 1.903 Alle tiders Lav: $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 Nuværende pris: $ 0.4371 $ 0.4371 $ 0.4371 Få mere at vide om Walrus (WAL) pris

Walrus (WAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Walrus (WAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAL's tokenomics, kan du udforske WAL tokens live-pris!

Walrus (WAL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WAL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WAL prishistorikken nu!

