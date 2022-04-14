Victoria VR (VR) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Victoria VR (VR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Victoria VR (VR) Information

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Officiel hjemmeside:
https://victoriavr.com/
Hvidbog:
https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd

Victoria VR (VR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Victoria VR (VR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 17.96M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 6.35B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 0.15
Alle tiders Lav:
$ 0.002364555586871277
Nuværende pris:
$ 0.00283
Victoria VR (VR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Victoria VR (VR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal VR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange VR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår VR's tokenomics, kan du udforske VR tokens live-pris!

Sådan køber du VR

Er du interesseret i at tilføje Victoria VR (VR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Victoria VR (VR) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for VR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

VR Prisprediktion

Vil du vide, hvor VR måske er på vej hen? Vores VR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

