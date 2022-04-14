Victoria VR (VR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Victoria VR (VR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Victoria VR (VR) Information Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Officiel hjemmeside: https://victoriavr.com/ Hvidbog: https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd Køb VR nu!

Victoria VR (VR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Victoria VR (VR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.96M $ 17.96M $ 17.96M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 6.35B $ 6.35B $ 6.35B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Alle tiders Lav: $ 0.002364555586871277 $ 0.002364555586871277 $ 0.002364555586871277 Nuværende pris: $ 0.00283 $ 0.00283 $ 0.00283 Få mere at vide om Victoria VR (VR) pris

Victoria VR (VR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Victoria VR (VR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VR's tokenomics, kan du udforske VR tokens live-pris!

