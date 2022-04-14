Vow (VOW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vow (VOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vow (VOW) Information VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. Officiel hjemmeside: https://vow.foundation Hvidbog: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb Køb VOW nu!

Vow (VOW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vow (VOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.76M $ 23.76M $ 23.76M Samlet udbud $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Cirkulerende forsyning $ 356.29M $ 356.29M $ 356.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.23M $ 76.23M $ 76.23M Alle tiders Høj: $ 1.6489 $ 1.6489 $ 1.6489 Alle tiders Lav: $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 Nuværende pris: $ 0.0667 $ 0.0667 $ 0.0667 Få mere at vide om Vow (VOW) pris

Vow (VOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vow (VOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VOW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VOW's tokenomics, kan du udforske VOW tokens live-pris!

Vow (VOW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VOW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VOW prishistorikken nu!

VOW Prisprediktion Vil du vide, hvor VOW måske er på vej hen? Vores VOW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VOW Tokens prisprediktion nu!

