VOW

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

NavnVOW

RangNo.824

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.03%

Cirkulationsforsyning356,285,269

Max Udbud1,142,857,142

Samlet Udbud1,142,857,140

Cirkulationshastighed0.3117%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.688289272124897,2022-07-07

Laveste pris0.001812976932103066,2024-08-13

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

