VoluMint (VMINT) Tokenomics Få vigtig indsigt i VoluMint (VMINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

VoluMint (VMINT) Information VoluMint provides decentralised AI automated market-making service. Officiel hjemmeside: https://volumint.io Hvidbog: https://www.storydoc.com/68e5eef56e136df763a01820d4d41705/3d80063a-eb1b-42d8-837c-e53fd5efef0c/6553705840bb43000b761498 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd7b2c1a7f3c67fb0ea57a7ef29bc1f18d7be3195

VoluMint (VMINT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VoluMint (VMINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.84M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 552.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.34M Alle tiders Høj: $ 0.085 Alle tiders Lav: $ 0.000895414007360376 Nuværende pris: $ 0.003341

VoluMint (VMINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VoluMint (VMINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VMINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VMINT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VMINT's tokenomics, kan du udforske VMINT tokens live-pris!

VoluMint (VMINT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VMINT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

