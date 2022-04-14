VoluMint (VMINT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i VoluMint (VMINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

VoluMint (VMINT) Information

VoluMint provides decentralised AI automated market-making service.

Officiel hjemmeside:
https://volumint.io
Hvidbog:
https://www.storydoc.com/68e5eef56e136df763a01820d4d41705/3d80063a-eb1b-42d8-837c-e53fd5efef0c/6553705840bb43000b761498
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd7b2c1a7f3c67fb0ea57a7ef29bc1f18d7be3195

VoluMint (VMINT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VoluMint (VMINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.84M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 552.14M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.34M
Alle tiders Høj:
$ 0.085
Alle tiders Lav:
$ 0.000895414007360376
Nuværende pris:
$ 0.003341
VoluMint (VMINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for VoluMint (VMINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal VMINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange VMINT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår VMINT's tokenomics, kan du udforske VMINT tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.