Vestate (VES) Information Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs Officiel hjemmeside: https://vestate.fund/ Hvidbog: https://docs.vestate.fund/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519 Køb VES nu!

Vestate (VES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vestate (VES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 276.62K $ 276.62K $ 276.62K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 143.70M $ 143.70M $ 143.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 962.50K $ 962.50K $ 962.50K Alle tiders Høj: $ 0.0479 $ 0.0479 $ 0.0479 Alle tiders Lav: $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 Nuværende pris: $ 0.001925 $ 0.001925 $ 0.001925 Få mere at vide om Vestate (VES) pris

Vestate (VES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vestate (VES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VES's tokenomics, kan du udforske VES tokens live-pris!

Sådan køber du VES Er du interesseret i at tilføje Vestate (VES) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VES, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VES på MEXC nu!

Vestate (VES) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VES hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VES prishistorikken nu!

VES Prisprediktion Vil du vide, hvor VES måske er på vej hen? Vores VES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VES Tokens prisprediktion nu!

