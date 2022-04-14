Verse World (VERSEWORLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Verse World (VERSEWORLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Verse World (VERSEWORLD) Information Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds. Officiel hjemmeside: https://www.verseworld.com Hvidbog: https://www.verseworld.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump Køb VERSEWORLD nu!

Verse World (VERSEWORLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Verse World (VERSEWORLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.93M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 209.30M Alle tiders Høj: $ 0.8632 Alle tiders Lav: $ 0.12798746444757364 Nuværende pris: $ 0.2093 Få mere at vide om Verse World (VERSEWORLD) pris

Verse World (VERSEWORLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Verse World (VERSEWORLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VERSEWORLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VERSEWORLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VERSEWORLD's tokenomics, kan du udforske VERSEWORLD tokens live-pris!

Sådan køber du VERSEWORLD Er du interesseret i at tilføje Verse World (VERSEWORLD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VERSEWORLD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VERSEWORLD på MEXC nu!

Verse World (VERSEWORLD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VERSEWORLD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VERSEWORLD prishistorikken nu!

VERSEWORLD Prisprediktion Vil du vide, hvor VERSEWORLD måske er på vej hen? Vores VERSEWORLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VERSEWORLD Tokens prisprediktion nu!

