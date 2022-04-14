VENOM (VENOM) Tokenomics Få vigtig indsigt i VENOM (VENOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VENOM (VENOM) Information Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance. Officiel hjemmeside: https://venom.foundation Hvidbog: https://venom.foundation/Venom_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://venomscan.com/ Køb VENOM nu!

VENOM (VENOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VENOM (VENOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 154.84M $ 154.84M $ 154.84M Samlet udbud $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Cirkulerende forsyning $ 988.92M $ 988.92M $ 988.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Alle tiders Høj: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Alle tiders Lav: $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 Nuværende pris: $ 0.15658 $ 0.15658 $ 0.15658 Få mere at vide om VENOM (VENOM) pris

VENOM (VENOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VENOM (VENOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VENOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VENOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VENOM's tokenomics, kan du udforske VENOM tokens live-pris!

Sådan køber du VENOM Er du interesseret i at tilføje VENOM (VENOM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VENOM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VENOM på MEXC nu!

VENOM (VENOM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VENOM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VENOM prishistorikken nu!

VENOM Prisprediktion Vil du vide, hvor VENOM måske er på vej hen? Vores VENOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VENOM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!