VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

NavnVENOM

RangNo.357

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.11%

Cirkulationsforsyning988,919,270

Max Udbud8,000,000,000

Samlet Udbud7,289,657,362.9

Cirkulationshastighed0.1236%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.7954748678174979,2024-03-25

Laveste pris0.034636160326987464,2025-02-03

Offentlig blockchainVENOM

Sektor

Social Media

