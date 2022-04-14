Zeeverse (VEE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zeeverse (VEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zeeverse (VEE) Information Zeeverse is an open-world MMO built by industry veterans. Zeeverse combines the concepts of GameFi and DeFi into an autonomous player-driven economy. The Zeeverse journey begins with VEE. Officiel hjemmeside: https://zee-verse.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7616113782AaDAB041d7B10d474F8A0c04EFf258 Køb VEE nu!

Zeeverse (VEE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zeeverse (VEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.60M $ 26.60M $ 26.60M Alle tiders Høj: $ 0.0005359 $ 0.0005359 $ 0.0005359 Alle tiders Lav: $ 0.000137145853027843 $ 0.000137145853027843 $ 0.000137145853027843 Nuværende pris: $ 0.000266 $ 0.000266 $ 0.000266 Få mere at vide om Zeeverse (VEE) pris

Zeeverse (VEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zeeverse (VEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VEE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VEE's tokenomics, kan du udforske VEE tokens live-pris!

Sådan køber du VEE Er du interesseret i at tilføje Zeeverse (VEE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VEE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VEE på MEXC nu!

Zeeverse (VEE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VEE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VEE prishistorikken nu!

VEE Prisprediktion Vil du vide, hvor VEE måske er på vej hen? Vores VEE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VEE Tokens prisprediktion nu!

