VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomics Få vigtig indsigt i VaderAI by Virtuals (VADER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

VaderAI by Virtuals (VADER) Information Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Køb VADER nu!

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VaderAI by Virtuals (VADER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.83M $ 17.83M $ 17.83M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.89M $ 17.89M $ 17.89M Alle tiders Høj: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 Alle tiders Lav: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 Nuværende pris: $ 0.01789 $ 0.01789 $ 0.01789 Få mere at vide om VaderAI by Virtuals (VADER) pris

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VaderAI by Virtuals (VADER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VADER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VADER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VADER's tokenomics, kan du udforske VADER tokens live-pris!

VaderAI by Virtuals (VADER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VADER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VADER prishistorikken nu!

VADER Prisprediktion Vil du vide, hvor VADER måske er på vej hen? Vores VADER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VADER Tokens prisprediktion nu!

